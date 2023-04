Raoult revient (chez Hanouna), et il envoie du lourd

« Si j’ai raison, ça veut dire qu’il y a des milliers de personnes

qui auraient pu être sauvées… »

On peut tout reprocher à Cyril Hanouna, mais, avec son émission de divertissement prétendument léger, il organise à lui tout seul plus de débats démocratiques que le groupe France Télévisions, qui ne fait plus que de la propagande, et la pire d’entre toutes, celle symbolisée par Julien Pain, qui n’a fait que désinformer, au service du pouvoir, sur le covid. On a un bel exemple ici d’inversion accusatoire pendant cette émission de 4 heures datant du 26 août 2022. À 01’31’16, on aborde le sujet des vaccins…

« Y a des gens qui sont devenus antivaccins, c’est devenu une religion, en fait ! »

Le thread entier consacré au désinformateur du SPA (service public audiovisuel) est à consulter ici, avec des extrait de l’émission de Samuel Étienne. Si Pain est victime d’une chose, c’est bien de ses mensonges (avérés) au service d’un pouvoir corrompu et corrupteur.

Face à ce désinformateur patenté, nous avons le Pr Raoult, une sommité dans son domaine, qui peut parler chez Hanouna. Le chouchou de Bolloré donne la parole aux résistants du jour (pas encore à nous, mais ça va venir), ceux qui s’opposent au diktat de l’axe GAFAM-Big Pharma-Macronie. L’animateur cite des extraits du livre :

« Alors plus globalement vous en voulez aux lobbies pharmaceutiques, vous les défoncez dans le livre, la corruption dans ce milieu, vous dites, n’est pas un fantasme, c’est très fort ce passage, les études peuvent être biaisées en fonction des études où elles sont conduites, des stratégies thérapeutiques qui y ont été adoptées et des intérêts financiers des grands laboratoires pharmaceutiques qui y alimentent le marché. Et le fait de le dire, pour l’avoir moi-même constaté, ce n’est pas de mon point de vue du complotisme, mais du réalisme. Ce sont des faits, pas des hypothèses, la corruption est endémique, pas fantasmagorique. »

Hanouna enchaîne, tout en sortant son bouclier :

« Moi j’ai même vu des articles où ils disaient, oui, “TPMP ils reçoivent même des complotistes dont le professeur Raoult”. »