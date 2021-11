Rapport fracassant de l’ATIH : les patients covid n’ont représenté que 2% des patients hospitalisés en 2020

L’Agence technique de l’Information sur l’Hospitalisation (ATIH) a publié le 28 octobre 2021 un rapport édifiant concernant le poids des patients covid sur les hospitalisations en France en 2020. Et le résultat est sans appel : ils n’ont représenté que 2% des patients totaux !

C’est un véritable coup de tonnerre dans le narratif officiel asséné depuis maintenant 18 mois. En effet, l’officielle agence ATIH vient de publier un rapport très instructif dans lequel on découvre que les patients covid n’ont pas pesé autant en 2020 sur les services hospitaliers que le gouvernement et les médias mainstream ont bien voulu nous faire croire.

Le narratif officiel concernant la gravité du Covid est-il en train de s’effondrer ? C’est ce que suggère ce rapport de l’ATIH, organisme public officiel en charge de tous les système d’information des hôpitaux du pays.

Qu’est-ce que l’ATIH ?

L’ATIH c’est l’agence qui gère tous les systèmes d’information des hôpitaux français, elle est au courant de toutes les hospitalisations qui ont lieu sur le territoire et de leurs raisons. Sur sa page de présentation, on apprend que l’ATIH est « un établissement public de l’État à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, des affaires sociales et de la sécurité sociale ».

« Les patients COVID représentent 2% de l’ensemble des patients hospitalisés au cours de l’année 2020, tous champs hospitaliers confondus ».

Dans son rapport intitulé « Analyse de l’activité hospitalière 2020 – Covid-19 » on apprend que le poids des patients covid dans l’activité hospitalière n’a été que de 2% ! On apprend également que « au cours de l’année 2020, les patients COVID représentent 5% de l’ensemble des patients pris en charge en service de soins critiques ».

Voir dans cet extrait, Martin Blachier sur LCP (à partir de 56mn) expliquer les contours de ce rapport devant un plateau de journalistes médusés :

 

Après 2 confinements, des mesures sanitaires drastiques, et 200 milliards d’euros de coûts à cause de toutes ces décisions prises, l’ATIH nous confirme que le Covid n’a pas été l’épidémie catastrophique qu’on a voulu nous faire croire. Les médias se gardent bien de mettre cette information à la Une de leurs journaux. Le poids de la désinformation continue de s’exercer dans le paysage audiovisuel français…

