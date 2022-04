Regardez les incidents à Paris après l’annonce des résultats, alors que des manifestations ont également pris forme dans plusieurs villes de France

Selon les images diffusés sur les réseaux sociaux, des incidents se produisent ce soir Place de la République à Paris avec des charges des forces de l’ordre.

On peut voir également des images de Rennes où des affrontements ont éclatés entre des manifestants et des CRS alors que les choses semblent plus calmes à Toulouse ou à Lyon où là encore des manifestations se déroulent.

Voici, ci-dessous quelques unes des images qui circulent sur les réseaux sociaux :

Un nouveau feu vient d’être allumé, la manifestation continue sous la pluie.#Rennes #presidentielles2022 pic.twitter.com/IWlVNTXvmj — Ewen Bazin (@EwenBazin) April 24, 2022