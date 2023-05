Rennes : Un adolescent de 14 ans caché par sa mère depuis sa naissance

L’existence de cet adolescent de 14 ans n’a été découverte qu’il y a quelques mois. Pendant toute sa vie, cet enfant a vécu reclus chez lui, à Rennes, sans aller à l’école ni aller chez le médecin. Sa mère, qui a été mise en examen, n’a jamais déclaré sa naissance et l’a maintenu complètement caché et à l’écart du monde extérieur. C’est lors d’une consultation aux urgences pédiatriques, l’année dernière, que des médecins ont donné l’alerte. La mère a alors emmené son fils à l’hôpital, après qu’il ait été pris de malaises.

Les médecins découvrent un adolescent très amaigri, pesant à peine 25 kilos, et présentant un gros retard intellectuel, avec de grosses difficultés d’expression. L’enfant est immédiatement pris en charge par les médecins. Selon les enquêteurs, la mère aurait totalement nié l’existence de son fils : pas de déclaration à la naissance, pas de suivi chez un médecin et il n’allait même pas à l’école.

L’adolescent confié à l’aide sociale à l’enfance

Depuis l’été dernier les enquêteurs tentent de remonter le fil de la vie de cet adolescent. Mais ils disposent de peu d’informations, l’enfant passant ses journées cloîtré dans sa chambre, sans la moindre lumière. Il ne disposait que de peu de nourriture et n’avait aucune interaction avec le monde extérieur. L’été dernier, l’adolescent a été confié à l’aide sociale à l’enfance.

La mère, âgée de 48 ans, a été placée lundi en garde à vue et sera convoquée au tribunal correctionnel de Rennes pour soustraction à ses obligations légales, privation de soins et d’aliments compromettant la santé et l’éducation de son enfant. En attendant son audience, cette femme a été placée sous contrôle judiciaire.

Source : RTL