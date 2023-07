Réponse aux émeutes : la méthode Macron et la méthode Zemmour

Totalement dépassé par les « petits anges » qui foutent le feu partout, le président de la République a dégainé ses explications et sa méthode : trop de jeux vidéos, trop de virtuel, et pas assez de présence parentale. Pour la punition, on coupera les scènes choquantes ou virales sur les RS, comme ça les jeunes ne se tireront pas la bourre pour faire mieux que leurs camarades de la cité d’à côté. Les cailleras, j’ai très envie de les enquiquiner.

🗣 "J’en appelle au sens de la responsabilité des pères et mères de famille. La République n’a pas à se substituer à eux" affirme Emmanuel Macron à l’issue d’une cellule interministérielle de crise. pic.twitter.com/2FPqFSKMGI — franceinfo (@franceinfo) June 30, 2023

Naturellement, les racailles 2.0 s’en tamponnent, ils ont leur propre système de repérage de mises à feu et de points chauds, comme le montre le schéma suivant :

Déconnectés du pays réel depuis des années, les Darmanin, les Borne et les Macron n’ont pas la réponse au monstre qu’ils ont créé et entretenu, cette émeute quasi permanente de désocialisés consubstantielle au néolibéralisme. La banlieue, c’est un volcan jamais éteint, qui entre en éruption par ennui, par canicule ou par calcul (on peut même volontairement le faire entrer en éruption, comme en octobre 2005).

Par exemple, la mort du « petit ange » Nahel, selon l’expression de Kylian Mbappé, permet de refaire sa garde-robe :

Bernard Arnault, propriétaire de Louis Vuitton, avait fait activement campagne pour Macron et contre le camp national avec ses médias. Ce soir, l'une de ses boutiques s'est fait enrichir.#émeutes #fusillade ➡️ Telegram : https://t.co/KQFm0QOsFp pic.twitter.com/2sGzjftqKx — Kim Jong Un ᛟ (@KimJongUnique) June 30, 2023

Conclusion : ces jeunes sont 100 % dépolitisés, ils se foutent de la politique et des politiques, tout ce qu’ils veulent, c’est s’amuser, passer dans les médias, courser des journalistes-Système ou les récupérateurs colorés de LFI (le coup de Bilongo, c’est vraiment prendre les banlieusards pour des cons), faire chier l’autorité, casser du flic, faire du boucan, cramer des écoles, de toute façon ils n’ont rien à y foutre et l’instruction franc-maçonne ne mène à rien, pour eux.

L’émeute, c’est du sport, de la détente, du fun, de l’adré, ça défoule le couple corps-esprit et ça fait peur au bourgeois, au céfran, au boloss. Ça donne un pouvoir subit et magique à ceux qui n’en ont aucun et qui n’en auront jamais. Que demande le peuple banni ?

Le problème, c’est que ce sont les bons Français qui passent à la caisse (40 millions débloqués ce 30 juin 2023 pour les premières « réparations »), celle qui n’a pas cramé. On ne doit donc pas confondre les émeutiers version 2023 avec les Gilets jaunes 2018, même si ça brûle pareil. Le combat politique est noble, le pillage, moins. Aujourd’hui, ce sont les maires et les députés qui morflent ; demain, ça pourra être les ministres. C’est tout l’édifice démocratique qui est en train de prendre feu.

🇫🇷 FLASH – Des émeutiers ont détruit la voiture du maire de Saint-Pierre-des-Corps devant ses yeux. (témoins) #émeutes pic.twitter.com/d9KktmxLGn — Mediavenir (@Mediavenir) June 29, 2023

Zemmour, qui joue sur du velours depuis son Suicide français, évoque la « dignité », un mot chinois pour les indignes. Lui, sa solution, c’est la sécurité à l’israélienne. On a vu ce que ça donnait à l’autre bout de la Méditerranée : en gros, palestiniser les banlieues, ce repaire d’islamistes en puissance. Autant dire la guerre civile en France.

Vous allez nous dire, on y va tout droit. Oui, sauf si l’incendie social commence à brûler les doigts de l’oligarchie. L’histoire, toujours tragique, nous l’a montré. Là, on peut dire qu’on a une guerre civile préparée par l’oligarchie entre racailles et Français, puisque les racailles ne se sentent pas français. Ça permet de nasser le troupeau dans le camp du pouvoir, et de faire des abrutis américanisés les boucs émissaires du bordel national.

Où voyez-vous de la dignité dans ces pillages ? Où voyez-vous de la dignité quand la @FranceInsoumise dit immédiatement que c'est la police qui tue ? Alors là, il n'est plus question d'« amalgames », il n'est plus question de « récupération ».#emeutes #Nanterre pic.twitter.com/UrWkD5KvJF — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 30, 2023

Ce soir, je parle à ceux qui vont à nouveau affronter la sauvagerie de ceux qui nous détestent. Une majorité de Français est derrière vous. Je vous adresse tout mon soutien.#emeutes #Nanterre pic.twitter.com/4rSPQjCjsE — Eric Zemmour (@ZemmourEric) June 29, 2023