Réunion du club Bilderberg à Lisbonne : dix représentants français présents, dont Gabriel Attal et Édouard Philippe

Du 18 au 21 mai 2023, les réunions du club paramaçonnique et mondialiste Bilderberg se sont tenues à Lisbonne. Parmi les 129 participants, dix représentants français ont pris part à ce rendez-vous annuel privé.

Le groupe Bilderberg, aussi appelé conférence de Bilderberg ou club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d’environ cent trente personnes, essentiellement des Américains et des Européens, composé en majorité de personnalités de la diplomatie, des affaires, de la politique et des médias.

Voici une liste des dix représentants français qui ont participé aux réunions du club Bilderberg à Lisbonne :

Gabriel Attal : ministre délégué chargé des comptes publics, homme politique du parti Renaissance.

Patricia Barbizet : présidente de Témaris & associés, membre du comité directeur du club Bilderberg.

Valérie Baudson : directrice d’Amundi, financière.

Clément Beaune : ministre des Transports, haut fonctionnaire et homme politique du parti Renaissance.

Thomas Buberl : directeur d’AXA, banquier et assureur germano-franco-suisse.

Henri de Castries : ex-PDG d’AXA, président du comité directeur du club Bilderberg.

Bernard Émié : directeur de la DGSE, haut fonctionnaire.

Antoine Gosset-Grainville : inspecteur des finances issu de l’ÉNA, président du conseil d’administration d’AXA et du Fonds stratégique d’investissement.

Édouard Philippe : maire du Havre, fondateur et président du parti politique Horizons, ancien Premier ministre de la république française.

Patrick Pouyanné : PDG de TotalEnergie.

Ces dix représentants français ont pris part aux discussions sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, le système bancaire, la Chine, la transition énergétique, l’Europe, les défis fiscaux, l’Inde, la politique industrielle et commerciale, l’OTAN, la Russie, les menaces transnationales, l’Ukraine et l’hégémonie américaine.

Le Bilderberg est un club paramaçonnique et mondialiste dont l’existence a longtemps été niée par les médias, qui accusaient de complotisme ceux qui dénonçaient ses réunions secrètes.

Source