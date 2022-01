in

Un tribunal québecois a jugé qu’il n’est pas « dans le meilleur intérêt » de l’enfant « d’avoir des contacts avec son père si celui-ci n’est pas vacciné et est opposé aux mesures sanitaires ». Au Canada, un tribunal québécois a récemment suspendu temporairement les droits de garde d’enfant d’un père non-vacciné et « opposé aux mesures sanitaires ». Cette décision […] More