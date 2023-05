Robert Kennedy Jr., candidat à la présidence US, accuse la CIA d’avoir assassiné son oncle JFK

Le candidat démocrate à la Maison Blanche Robert Kennedy Jr. a récemment accusé la CIA d’être responsable de l’assassinat de son oncle, le président John F. Kennedy, en 1963.

Robert Kennedy Jr., le fils du sénateur assassiné Robert F. Kennedy, a fait cette déclaration dimanche lors de l’émission Cats Roundtable de John Catsimatidis sur la chaîne WABC 770 AM. Les théories autour de l’assassinat de JFK se sont succédé au fil des décennies, et nombreux sont ceux qui y voit la main de la CIA, de l’ancien président Lyndon B. Johnson, de la mafia, du KGB soviétique, de Jackie Onassis Kennedy ou même du régime de Fidel Castro, à moins que ce ne soit une combinaison de plusieurs de ces éléments.

« Il existe des preuves accablantes de l’implication de la CIA dans son assassinat. Je pense qu’il n’y a pas de doute raisonnable à ce stade », a déclaré M. Kennedy à propos de la tragédie de Dallas, en novembre 1963. « Les preuves sont accablantes quant à l’implication de la CIA dans le meurtre et dans la dissimulation de la vérité », a-t-il ajouté.

[…]

Ce n’est pas la première fois que Robert Kennedy Jr. affirme que la CIA a tué son oncle. Il a également affirmé par le passé que son père n’avait pas été tué par Sirhan Sirhan, un militant communiste palestinien.

« J’espère également que le gouverneur prendra en considération les preuves accablantes qui montrent que Sirhan n’est pas l’assassin de mon père », a écrit M. Kennedy Jr. pour le San Francisco Chronicle en 2021.

Il a écrit : « Pendant de nombreuses années, j’ai accepté l’orthodoxie selon laquelle Sirhan était coupable. Après tout, des dizaines de témoins oculaires dans le garde-manger de l’hôtel Ambassador l’ont vu tirer avec son arme à quelques mètres seulement de mon père. Mais en 2016, Paul Schrade, un ami proche de mon père, m’a convaincu de lire le rapport d’autopsie du médecin légiste du comté de Los Angeles, Thomas Noguchi, d’écouter des enregistrements audio et d’examiner d’autres preuves qui indiquent que Sirhan ne pouvait pas être le meurtrier. »

Il a également expliqué que Sirhan a tiré deux fois sur son père en 1968, alors qu’il était sénateur démocrate de New York, et qu’une des balles a atteint Schrade à la tête. L’autre balle a touché un montant de porte. Il a ensuite tiré d’autres coups de feu, touchant plusieurs autres passants, selon M. Kennedy Jr.

Cependant, aucune de ces balles n’a touché son père, selon lui, ce qui laisse supposer que les quatre balles qui l’ont atteint « provenaient de quelqu’un qui se tenait à quelques centimètres de lui, deux d’entre elles ayant laissé des traces de poudre dans les blessures, ce qui suggère que l’assassin se tenait tout près de mon père, dissimulant son arme contre son corps pendant que toute l’attention se concentrait sur Sirhan ».

Il a également affirmé que les enquêteurs de la police de Los Angeles « ont intimidé et harcelé les témoins oculaires pour qu’ils modifient leurs déclarations concernant le nombre de tirs et pour faire taire ceux qui disent avoir vu Thane Eugene Cesar dégainer et tirer avec son arme, et ceux qui rapportent avoir vu des conspirateurs quitter les lieux en toute hâte ».

[…]

Lire l’intégralité de l’article sur epochtimes.fr