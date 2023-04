Robert Kennedy Jr. révèle les méthodes de contrôle des masses de la CIA

Robert Kennedy Jr. a conclu son intervention à l’université d’Hillsdale sur BigPharma en partageant trois réflexions sur les méthodes de contrôle des masses utilisées par la CIA. Il a révélé avoir obtenu les manuels MK-Ultra de la CIA et expliqué que l’agence a étudié pendant des années comment contrôler le comportement individuel et de masse, induire une psychose de masse et créer des « candidats mandchous » [NDLR : terme qui désigne un individu qui a subi un lavage de cerveau et qui a été programmé sous hypnose pour tuer].

Selon lui, la CIA utilise la propagande et la peur pour imposer un contrôle étranger centralisé aux populations indigènes en semant le chaos et en détruisant les relations et la confiance dans les institutions.