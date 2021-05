Roger Waters, membre fondateur et bassiste du groupe Pink Floyd , a condamné les violences perpétrées par les forces israéliennes contre les Palestiniens.

Il réagissait aux expulsions de Palestiniens de leurs maisons à Jérusalem-Est.

« Oh quoi, vous les soutenez (Israël) dans cette expulsion génocidaire des gens de leurs maisons ! Qu’en pensez-vous, Joe Biden ? », a-t-il déclaré dans un communiqué.

A note from Roger.

It’s official ISRAEL is an APARTHEID STATE.

Check out SHEIKH JARRAH GENOCIDAL HOUSE CLEARINGS. pic.twitter.com/8X3VFy4Igi

— Roger Waters (@rogerwaters) May 7, 2021