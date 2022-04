Rossiya-1 dévoile une carte où Paris est détruite par le feu nucléaire en à peine 200 secondes

Une infographie de la chaîne publique russe sur une probabilité des conséquences d’une guerre nucléaire dévoile l’enfer en occident:

Cette carte diffusée sur Rossiya-1 montre qu’un Sarmat russe basé à Kaliningrad peut neutraliser Berlin en 106 secondes, Paris en 200 secondes et Londres en 202 secondes.

La télévision russe continue de menacer de frappes nucléaires les nations occidentales, essayant désespérément de les dissuader de continuer à soutenir l’Ukraine:

Russian TV keeps threatening nuclear strikes against Western nations, desperately trying to deter them from continuing to help Ukraine. On a side note, this is the first state TV host who doesn’t seem to be eager to die for the Motherland, arguing with a trigger-happy lawmaker. pic.twitter.com/PBvBP5V1lk

