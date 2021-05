Il était le premier britannique à se faire vacciner et le monde se souvient surtout de son nom : William Shakespeare. Mort à l’âge de 81 ans, son décès ne serait pas lié au Covid, ni au vaccin.

William Shakespeare a été le premier britannique et la deuxième personne dans le monde à recevoir le vaccin contre le Covid-19. Il vient de décéder à l’âge de 81 ans a annoncé Birmingham Mail, le 20 mai.

William Shakespeare, 81, from Warwickshire in England was one of the first people to receive the newly approved COVID-19 vaccine outside a clinical trial https://t.co/gurWu2NaeS pic.twitter.com/fKLdUBYfNl

— Reuters (@Reuters) December 8, 2020