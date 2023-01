RT France contraint à la fermeture après le gel de ses comptes bancaires par l’État français

RT France était en sursis ; c’est désormais fini. RT France, branche française de la chaîne russe RT suspendue dans l’Union européenne, a annoncé samedi sa « fermeture » au lendemain du gel de ses comptes bancaires.

« Après 5 années d’acharnement, les autorités au pouvoir sont donc parvenues à leurs fins : la fermeture de RT France […] La Direction générale du trésor a décidé de geler les comptes bancaires de RT France rendant impossible la poursuite de notre activité », a annoncé sur Twitter Xenia Fedorova, présidente et directrice de la chaîne.

Dénonçant une « mesure arbitraire », elle affirme que 123 salariés français, dont 77 titulaires de la carte de presse, « risquent aujourd’hui de ne pas être payés de leur salaire du mois de janvier et vont perdre leur emploi par le fait du prince ».

100 salariés possiblement au chômage

Vendredi 19 janvier, les syndicats de RT France avaient dénoncé le gel des comptes de la chaîne en France. Interrogé par l’AFP, le ministère français de l’Économie avait précisé que les avoirs de la chaîne avaient été gelés en application des sanctions européennes les plus récentes et non à l’initiative de l’État français.

