Sabotage des Nord Stream: « Les Britanniques sont de petits chiens des États-Unis »

Alors que la Défense russe a accusé le Royaume-Uni d’avoir participé à la destruction des gazoducs Nord Stream, Londres et Washington sont « les seuls qui avaient un intérêt à saboter les gazoducs », commente auprès de Sputnik l’essayiste belge Michel Collon , fondateur du collectif Investig’Action.

De plus, l’absence d’enquête commune entre la Suède, le Danemark et l’Allemagne montre, selon Michel Collon, qu’ »il y a des directives de Washington et de Londres pour empêcher qu’on sache la vérité là-dessus ».