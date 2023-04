Sanctions occidentales : Le yuan dépasse le dollar en tant que monnaie la plus échangée en Russie

Selon un récent rapport de Bloomberg, la Russie renforce ses liens économiques et politiques avec la Chine. Le yuan a maintenant dépassé le dollar américain en tant que monnaie la plus échangée en Russie. Cette tendance est due aux sanctions occidentales et au renforcement des liens économiques entre la Russie et la Chine.

A qui profite les sanctions ?

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le yuan était peu échangé sur les marchés russes. Cependant, depuis mars 2022, son volume de négociation a augmenté en raison des sanctions occidentales qui pèsent sur l’économie russe. Comble de l’échec des sanctions, c’est à l’occident de se soumettre aux nouvelles monnaies…

En effet, CNOOC et TotalEnergies ont conclu leur premier contrat en yuans via la plateforme SHPGX de Shanghai. Cette plateforme a été créée par la Chine pour promouvoir l’utilisation du yuan dans les échanges d’hydrocarbures.

Le dollars exclu du Brésil

Rappelons que la Chine et le Brésil ont conclu un accord pour exclure le dollar américain de leurs échanges commerciaux et utiliser uniquement leurs propres devises, le yuan et le real. Cet accord a été signé à la fin du mois de janvier par les banques centrales des deux pays et a établi une « chambre de compensation » au Brésil pour faciliter les échanges en monnaie locale. Cet accord vise à promouvoir des échanges bilatéraux encore plus importants et à faciliter les investissements entre les deux pays.

La réduction de la dépendance au dollar et l’augmentation de la circulation du yuan font partie des directives de la politique étrangère de la Chine dans le contexte des différends commerciaux avec les États-Unis.

Le dollar va disparaitre

Le président chinois Xi Jinping a récemment visité Moscou pour renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Selon Alex Kuptsikevich, chef analyste de marché chez FxPro, bien que le dollar soit encore très présent sur la scène mondiale, il pourrait continuer à perdre du terrain au cours des prochains trimestres.

Ursula von der Leyen veut encre des sanctions

Après le week-end de Pâques, la Commission européenne et les ambassadeurs auprès de l’UE tiendront une nouvelle série de consultations. La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que le 11e paquet de sanctions visera à contrer diverses méthodes de contournement. Les pays de l’UE envisagent d’imposer des sanctions contre Rosatom et des restrictions sur le secteur nucléaire russe en Europe.