Scène folle sur CNews quand une dame qui sort tout juste du métro découvre, en pleine interview, qu’elle a un rat qui s’est glissé dans sa manche !

Dans le métro, dans les parcs, dans les rues ou encore dans les maisons, difficile pour les Français de s’en débarrasser. Ces dernières années, les rats seraient même de plus en plus nombreux. Rien qu’à Paris, selon les scientifiques, les rongeurs seraient plus de six millions. Soit deux fois plus que le nombre d’habitants.

« Quand vous voyez des rats dans la journée, c’est qu’il y en a trop », s’indigne sans détours Jeanne Brugere Picoux, membre de l’académie de médecine et experte en zoonose. Les services sanitaires ne cessent d’alerter sur les dangers de cette augmentation de rats.

Paris, comme de nombreuses métropoles, fait face à la présence de rats dans ses rues et dans ses espaces verts. La Ville de Paris a mis en place dès 2017 un plan d’action à grande échelle, qui est depuis régulièrement mis à jour pour les limiter.

Mais ce matin, sur CNews on a pu voir une séquence complètement dingue, dans laquelle en pleine interview par les journalistes de la chaîne, une dame qui sort du métro découvre qu’elle a un rat dans sa manche !