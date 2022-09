Semaine de la mode de Londres printemps-été 2023 : Des hommages touchants et une communauté mobilisée

Après le décès de la reine Elizabeth II, le Royaume-Uni a été plongé dans un deuil national. Mais les marques émergentes ont veillé à ce que le spectacle continue, et de nombreux créateurs ont honoré la mémoire de la monarque défunte de toutes les manières possibles.

L’impact de la mort d’Elizabeth II sur la semaine de la mode

Si la semaine de la mode londonienne n’est pas étrangère à l’influence de forces extérieures lourdes ces dernières années – notamment le Brexit et la pandémie mondiale de Covid-19 -, les défilés printemps-été 2023 de cette saison se sont une fois de plus déroulés dans un contexte extraordinaire.

Après le décès de la reine Élisabeth II, une grande partie du calendrier a été bouleversée, notamment en raison de ses funérailles nationales, qui ont eu lieu le 19 septembre. Les défilés et les événements prévus ce jour-là ont été soit reportés, soit annulés. Burberry, détenteur d’un mandat royal et l’une des marques britanniques phares du calendrier, a été la première marque à annoncer qu’elle n’organiserait pas son défilé (elle a ensuite reporté la date). Le célèbre créateur belge Raf Simons, qui devait faire ses débuts très attendus à Londres avec sa marque éponyme, a également publié une déclaration confirmant que son défilé n’aurait pas lieu comme prévu.

S’exprimant avant le jour de l’ouverture, la directrice générale du British Fashion Council, Caroline Rush, a déclaré lors d’une interview téléphonique qu’elle comprenait « absolument » les raisons des marques de changer leurs plans.

Néanmoins, l’industrie s’est empressée de se rallier à de nombreuses marques et créateurs plus jeunes et émergents pour lesquels les perturbations pourraient être cruciales.

« Londres est toujours connue comme une capitale mondiale de la créativité. C’est l’endroit où nous avons le plus d’entreprises émergentes et indépendantes que toute autre capitale de la mode », a déclaré Rush. « Je pense que le sens de la communauté qui se dégage de ces créateurs est né au cours des deux dernières années et, encore une fois, nous l’avons vu maintenant à travers cette période d’adversité qui a suivi le décès de la reine. »

Les efforts de Harrison Reid

Harris Reed, dévoilé cette semaine en tant que nouveau directeur de la création de la maison de couture française Nina Ricci, est l’un des jeunes créateurs qui a réussi à réussir contre vents et marées. Diplômé du Central Saint Martins au plus fort de la pandémie mondiale, Harris Reed s’est d’abord largement appuyé sur les médias sociaux pour susciter l’intérêt pour ses créations. C’est ainsi que Harry Styles a porté l’une de ses pièces (une veste de costume et une jupe à cerceaux) sur la couverture du Vogue américain de décembre 2020, et que Reed a habillé le top model Iman pour le Met Gala de 2021.

Le 12 septembre, il a été l’un des premiers créateurs à annoncer que son défilé printemps-été 2023 aurait lieu — et a posté sur Instagram l’importance « d’être là pour les petites marques à Londres cette semaine. »

À l’approche de l’événement, les stories Instagram de Reed ont dévoilé des bribes de préparation du défilé tard dans la nuit, soulignant la réalité souvent peu glorieuse et éreintante de la mise en scène d’un spectacle. Jeudi soir, à l’intérieur d’une église rénovée du XVIe siècle dans la ville de Londres, Reed a donné le ton de la semaine de la mode londonienne avec une présentation qui comprenait une émouvante performance en direct d’Adam Lambert et une collection suintant d’élégance et d’art sculptural.

Autres concepteurs impressionnés

Bien que ces événements aient coïncidé avec une période de deuil national, il y avait beaucoup à célébrer.

Simone Rocha a présenté sa première collection de vêtements pour hommes ;

JW Anderson est revenu au calendrier londonien pour la première fois depuis 2020 ;

Le créateur américain d’origine asiatique Chet Lo a fait ses débuts lors de la semaine de la mode avec un éventail de vêtements séparés et d’accessoires osés ;

Les lauréats du prix LVMH, Nancy Dodjaka et S.S. Daly, étaient également parmi les représentants des meilleurs talents émergents.

La créatrice turco-britannique Dilara Findikoglu est devenue virale pour son défilé silencieux du samedi, qui comprenait une sélection de looks vampiriques d’inspiration victorienne (dont certains étaient portés par Amelia Gray, influenceuse et fille de la star de téléréalité Lisa Rinna de « Real Housewives of Beverly Hills »). Et chez Susan Fang, les mannequins ont même marché sur l’eau, grâce à une piste flottante construite à la surface d’une piscine intérieure.

Les temps forts de la Semaine de la mode Londres

Une semaine d’hommages

Les créateurs qui ont choisi de rendre hommage à la disparition du plus ancien monarque régnant en Grande-Bretagne l’ont fait de plusieurs manières. Pour les petits labels incapables de modifier la majeure partie de leurs collections physiques, la musique (ou son absence) est souvent devenue une forme d’éloge. Adam Lambert a chanté une interprétation de « Who Wants to Live Forever » de Queen lors du défilé de Reed, tandis que Michael Halpern a opté pour le silence lors du look d’ouverture de sa collection – un hommage à la reine défunte. Cet hommage sartorial était une cape céruléenne ondulante drapée sur une robe turquoise et un foulard, inspirée d’une tenue que la reine portait en 1957 lorsqu’elle assistait à l’opéra avec l’ancien président français René Coty.

« Nous voulions faire quelque chose de très respectueux », a déclaré Halpern à CNN dans son studio avant le spectacle. « Pas de musique, pas de lumières fantaisistes, rien. Juste une marche vraiment belle, concise et modeste avec une seule fille sur le podium au début du spectacle. » « Elle portait cette très belle robe bleue, et c’est la couleur exacte du (premier look) », a-t-il ajouté.

Lors de la finale du défilé de Dojaka, les mannequins portaient chacun un brin de muguet – qui serait la fleur préférée de la reine Elizabeth II et qui figurait dans son bouquet de couronnement en 1953. Christopher Kane, qui a repris le programme pour la première fois depuis avant la pandémie, a créé un look sweat-shirt gris et jupe qui rappelle la dernière photo officielle de l’ancienne monarque, selon les notes du défilé.

L’hommage le plus important a toutefois été rendu à Richard Quinn. Sa carrière dans la mode est inextricablement liée à la monarque, qui – après lui avoir remis le Queen Elizabeth II Award for British Design en 2018 – s’est assise au premier rang lors de son défilé automne/hiver 2018. Quinn est rapidement devenu l’un des meilleurs talents du pays et, pour célébrer son soutien royal, il a ouvert le défilé de cette saison par un cortège funèbre de 22 looks entièrement noirs, dont les suivants :

de longs voiles ;

embelli par des cristaux ;

des couronnes ornées de bijoux ;

et des chapeaux noirs à larges bords ;

qui rappelle le style d’une reine.

Pendant que les mannequins marchaient, des écrans suspendus montraient un montage vidéo mélancolique décrivant le monarque dans son enfance et sa jeunesse : des images tournantes de la reine riant lors de son mariage avec le prince Philip, et bien sûr des images des funérailles nationales qui ont eu lieu lundi. La collection entière était dédiée à la reine Elizabeth II, « qui l’a touché, lui et beaucoup d’autres, par sa grâce et sa gentillesse », selon le synopsis du spectacle.

Le regard féminin

Rocha — une romantique renégate dont la vision subversive et souvent gothique de la féminité lui a valu de nombreuses récompenses, dont le prestigieux British Womenswear Designer Award en 2016 — a fait ses débuts dans la mode masculine avec une collection qui inclut le genre cette saison. Dans les salles couvertes de fresques de la cour criminelle Old Bailey de Londres, la créatrice irlando-britannique a offert une nouvelle tournure au dressing masculin, avec des tutus, des ballerines lacées de rubans et des sacs à dos parsemés de nœuds.

Molly Goddard, une autre cheville ouvrière du circuit de la mode féminine, a également étendu ses volants mousseux à la population masculine. Connue pour ses créations en tulle diaphane aux couleurs bonbon, Molly Goddard a lancé sa ligne de vêtements pour hommes en 2020 avec une collection largement conservatrice de costumes en tartan et de cardigans en tricot Fair Isle. Samedi, elle est montée d’un cran avec des t-shirts, des chemises et des vestes de costume garnis de ses volants caractéristiques. Elle s’est même lancée dans le mouvement de la jupe masculine avec un kilt rayé intégral.

Tout au long du programme printemps-été 2023, les collections ont vibré d’une énergie féminine. La créatrice chinoise Yuhan Wang s’est inspirée des femmes pilotes pour réimaginer les uniformes et les casques d’aviateurs dans des imprimés fleuris et des tissus éthérés comme l’organza de soie. Pour Halpern, le glamour durable de sa mère – qui a continué à organiser et à s’habiller en conséquence pour des fêtes somptueuses dignes d’une mondaine de New York, même après que la famille ait déménagé dans le nord de l’État – a façonné ses créations du printemps-été. Rejina Pyo a présenté cette saison au 28e étage d’un gratte-ciel londonien, avec un éventail de vêtements adaptés au bureau, de robes de soirée et de mules faites pour la marche, le tout sur fond d’ambiance sonore exaltant la beauté des femmes actives.

La collection de mini robes découpées et de tenues de soirée décalées de la créatrice brésilienne Karoline Vitto, présentée par l’incubateur de talents à but non lucratif Fashion East, était une lettre d’amour aux « aspects les plus controversés et les plus négligés de la forme féminine », selon les notes du défilé. En partenariat avec l’agence de casting AAMO, le défilé de Vitto mettait exclusivement en scène des mannequins de tailles 10 à 20, dans l’espoir de créer un précédent pour le secteur.

Matériel haut de gamme

Les boucles, sangles et harnais étaient incontournables cette saison. Poster Girl, créatrice de la robe de soirée It-Girl, très appréciée de Kylie Jenner et Dua Lipa, a fait défiler un grand nombre de looks, souvent avec trois ceintures à la fois. Rocha a recréé des porte-jarretelles à partir de sangles de parachute surdimensionnées qui pendaient sous les robes, tandis que Yuhan Wang a créé des sacs à dos pour le corps avec des pochettes utilitaires en dentelle rose et en tissu chintz.

Kane, qui s’est inspiré de la science et de l’anatomie humaine pour le printemps-été 2023, a façonné des corsets à plusieurs sangles en plastique transparent et de minuscules boucles métalliques. Les « structures squelettiques », comme Kane les appelle dans ses notes de défilé, « soulignent la force et l’importance de la zone abdominale et des muscles extérieurs. »

Conclusion

La semaine de la mode londonienne a mis en valeur le talent de nombreux créateurs de mode, jeunes ou confirmés. En le regardant, vous saurez quels sont les vêtements les plus en vogue pour l’automne/hiver 2022-2023, et vous pourrez les acheter. Nous vous conseillons de ne pas perdre de temps, car de nombreuses fashionistas du monde entier sont déjà à la recherche de nouvelles pièces tendance. Nous espérons que vous avez apprécié cet article et que vous souhaitez en savoir plus sur la semaine de la mode à Londres.