Le candidat à la mairie de Paris en 2020, Serge Federbusch, était invité sur le plateau de Cnews afin de commenter l’actualité et notamment l’offensive liberticide et manipulatrice de Macron.

« On est face à un recul invraisemblable et scandaleux des libertés de la population française et il est tout à fait légitime que les Français se rebellent et se révoltent contre cette politique qui est tout à fait scandaleuse. Actuellement il y a 15 à 20 morts quotidiennement de gens qui sont porteurs du covid.

Ils ne sont pas morts forcément du covid, ce sont des gens très âgés avec d’autres pathologies […] En revanche, le flicage avec des pass pour aller à peu près partout dans la vie quotidienne, là ça renvoie effectivement à des temps extrêmement troubles de notre histoire. »

Via : lemediaen442