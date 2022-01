« Si je ne suis plus un citoyen, je t’emmerde! » : Fabrice Di Vizio furieux contre Macron dans TPMP [VIDEO]

« Emmerd*r les non-vaccinés » : Fabrice Di Vizio s’en prend violemment à Emmanuel Macron ! Le président du RN, Jordan Bardella et la député LFI, Mathilde Panot, taclent le président de la République.

« Quand on me fait la guerre, je réagis. Quand on me fait la guerre, je fais la guerre. Un président ne devrait pas dire ça. Jamais. Mais il a dit autre chose, Emmanuel Macron. ‘Les irresponsables ne sont plus des citoyens’. Alors mon chéri, si je ne suis plus un citoyen, je t’emmerde. C’est aussi clair que ça », s’est emporté celui que l’on retrouve régulièrement dans TPMp pour évoquer la crise sanitaire.

Et de poursuivre son argumentaire avec fougue : « Si je ne suis plus citoyen, je ne paye plus mes impôts, je ne vote plus, je n’ai plus aucune obligation. Ça n’existe pas une société sans droit. Ce qu’a fait le président de la République hier soir, c’est une sécession. Il n’y a plus territoire national », a estimé l’avocat de 47 ans.