Snowden explique pourquoi les États-Unis créent la panique autour des « ovnis » abattus

Les États-Unis diffusent sciemment des rumeurs sur une prétendue origine extraterrestre de plusieurs objets volants abattus par le Pentagone, a déclaré l’ex-employé de la CIA, Edward Snowden. Selon lui, cette stratégie a pour objectif de faire oublier la récente enquête sur l’implication US dans les explosions des Nord Stream.

Les rumeurs faisant état d’une origine extraterrestre des objets volant abattus par l’armée américaine ont un but précis, a estimé Edward Snowden, lanceur d’alerte et ancien employé de la CIA.

Selon ses dires, cette panique viserait à détourner l’attention des médias après l’article de Seymour Hersh, journaliste américain lauréat du prix Pulitzer, sur l’implication de l’OTAN dans l’explosion des Nord Stream.

Sur son compte Twitter, Edward Snowden estime que les objets volants abattus « ne sont pas extraterrestres » :

« C’est juste une vieille panique artificielle, une nuisance attrayante garantissant que les journalistes de la natsec [sécurité nationale] sont affectés à enquêter sur des conneries de ballons plutôt que sur des budgets ou des attentats à la bombe (de type Nord Stream). »

Précédemment, le général de l’US Air Force Glen VanHerck n’avait « rien » exclu, interrogé sur la version d’une origine extraterrestre des objets abattus ces derniers jours au-dessus du lac Huron, de l’Alaska, du Montana et du Canada.

Par ailleurs, cette piste a été rejetée par la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.

Enquête sur les Nord Stream

Début février, le journaliste américain Seymour Hersh, réputé pour ses nombreuses enquêtes et titulaire du Prix Pulitzer, a annoncé que des plongeurs de la marine américaine avaient posé en juin dernier des explosifs sur les gazoducs Nord Stream. Ensuite, ces explosifs auraient été activés par l’armée norvégienne.

D’après lui, le sabotage a été précédé par « plus de neuf mois de débats très secrets au sein de la communauté de la sécurité nationale » sur « la meilleure façon » d’atteindre l’objectif.

Les explosions ont eu lieu le 26 septembre sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2, dans les zones économiques exclusives de la Suède et du Danemark. Ils ont endommagé une conduite du Nord Stream 2 et deux du Nord Stream 1 et entraîné une fuite massive de gaz.

Vladimir Poutine les a qualifiés d’actes « terroristes » et a tenu l’Occident pour responsable. La Russie n’a pas été autorisée à enquêter.

source : Sputnik Afrique