L’utilisation de l’imagerie satellitaire présente des avantages non seulement pour les grandes exploitations agricoles, mais également pour les exploitations de toutes tailles. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle et des modèles d’apprentissage en profondeur, l’imagerie satellitaire constitue un outil puissant pour surveiller l’état des cultures et détecter les problèmes sur le champ. Par conséquent, cette technologie peut aider à prendre des décisions de gestion des cultures plus éclairées, notamment en ce qui concerne le moment optimal pour l’irrigation et l’application des engrais. Toutefois, les possibilités d’utilisation de l’imagerie satellitaire vont bien au-delà de ces applications et peuvent largement dépasser ces bénéfices initiaux.

L’imagerie satellitaire comme un outil puissant pour aider les agriculteurs dans leur travail

Les agriculteurs et les industries agricoles peuvent bénéficier de l’utilisation de l’imagerie satellite pour recueillir des informations précieuses sur la santé et la biomasse des cultures à partir de différents types d’indices de végétation. Bien que plusieurs indices de végétation existent, chacun fournit des informations différentes, ils ont tous le même objectif et fonctionnent de manière similaire. En effet, tous les indices de végétation analysent les conditions des cultures en se basant sur des cartes satellites plutôt que de se déplacer directement sur le champ.

Grâce à l’utilisation de l’imagerie satellite, les agriculteurs peuvent identifier rapidement les premiers signes de problèmes de croissance dans leurs cultures. La surveillance de l’état des cultures tout au long de leur développement à l’aide d’images satellites permet de réagir rapidement en cas d’infection, de carence en nutriments ou de tout autre dommage. L’imagerie satellite peut même révéler des infestations invisibles à l’œil nu, détectant ainsi l’infection avant l’apparition de symptômes secondaires. En somme, l’imagerie satellite permet une détection précoce des problèmes de croissance des cultures pour une intervention rapide et efficace.

Grâce à l’utilisation de l’imagerie satellite, les agriculteurs peuvent détecter rapidement les premiers signes de problèmes de croissance dans leurs cultures, ce qui leur permet de réagir rapidement et de trouver des solutions appropriées. Cette méthode permet aux agriculteurs de gagner beaucoup de temps car ils n’ont pas à effectuer des contrôles quotidiens sur l’ensemble de leur champ. Au lieu de cela, ils ne vérifient que les zones où l’imagerie satellite montre des anomalies. De plus, l’imagerie satellite fournit une localisation précise des anomalies, ce qui permet aux agriculteurs de ne pas avoir à inspecter l’ensemble du champ, mais seulement les zones spécifiques où se situent les problèmes détectés. En somme, l’utilisation de l’imagerie satellite permet de réaliser une gestion intégrée des cultures.

En outre, l’imagerie satellite fournit une autre information précieuse pour les agriculteurs : la détermination de la maturité des cultures. Au premier abord, la maturité des cultures peut sembler sans lien avec la gestion des risques. Cependant, la récolte au moment optimal a un impact significatif sur le rendement et la qualité des cultures. Ainsi, les agriculteurs qui réussissent cherchent à récolter leurs cultures à maturité optimale et utilisent souvent l’imagerie satellite pour évaluer si les cultures sont prêtes à être récoltées ou s’il est préférable d’attendre encore un peu. En somme, l’imagerie satellite offre aux agriculteurs une méthode précise pour déterminer le moment optimal de récolte, améliorant ainsi le rendement et la qualité des cultures.

Carte des cultures

En plus de fournir de nombreuses informations exploitables, les cartes modernes de champs de culture sont faciles à utiliser, grâce à la visualisation et à la présentation interactive des données. EOSDA Crop Monitoring a développé une carte des cultures de l’Ukraine qui est un exemple frappant de l’utilisation de la technologie satellitaire. Voici ce que cette carte des terres cultivées peut vous dire :

superficie des champs enregistrés et non enregistrés (si la couche cadastrale est disponible et pertinente) ;

espèces agricoles produites au cours de l’année sélectionnée (de 2016 à 2019);

superficie totale de chaque espèce agricole dans une région, un district ou l’ensemble de l’Ukraine ;

données de rotation personnalisées sur demande.

Chaque espèce agricole est identifiée par une couleur spécifique, ce qui facilite la compréhension de la répartition des cultures. Par exemple, le maïs est représenté en jaune et les céréales en rose. De cette façon, il est pratique de comprendre la répartition des cultures.

En particulier, cette carte montre que les céréales ont prévalu en Ukraine en 2019, couvrant 12,2 millions d’hectares de terres agricoles du pays. En zoomant et en basculant entre les régions, on peut voir les principales cultures et leur superficie totale dans la zone sélectionnée. Par exemple, en 2019, la région de Kyiv comptait 279,3 ha de champs céréaliers, mais le principal type de culture était le maïs, couvrant 546000 ha.

Estimation du rendement des cultures

Les technologies numériques ont un impact considérable sur l’agriculture, en réduisant les risques, en éliminant les erreurs humaines, en diminuant les coûts et en augmentant les rendements des cultures. L’objectif principal de la numérisation est de réduire les coûts de production tout en améliorant la qualité et la compétitivité grâce à une utilisation efficace des ressources.

L’amélioration de l’efficacité de la gestion des entreprises agricoles grâce aux technologies numériques contribue à préserver leur compétitivité sur le marché. Sans numérisation, elles risquent de perdre en compétitivité face à la concurrence mondiale. Pour prendre les bonnes décisions de gestion des cultures, les informations et les données collectées par des technologies telles que le suivi agricole par satellite, les capteurs de haute technologie, les systèmes GPS, etc., sont indispensables.

L’expérience mondiale des pays disposant de secteurs agricoles développés montre que l’introduction de l’informatique dans la production permet de réduire les dépenses imprévues en utilisant des logiciels agricoles innovants de prévision du rendement des cultures et en consolidant les données reçues des capteurs au sol, des drones, des satellites et d’autres applications externes pour prendre des décisions intelligentes. Les nouvelles technologies permettent également de retracer le parcours d’un produit depuis le champ jusqu’au consommateur, garantissant ainsi sa qualité et répondant aux besoins des clients.

Les entrepreneurs modernes doivent produire davantage de nourriture en utilisant moins de ressources. Pour obtenir des rendements élevés de manière durable, une percée significative dans la technologie de production agricole est nécessaire.

Rotation des cultures

Grâce aux données satellitaires, il est possible de planifier la rotation des cultures de manière intelligente. Les images satellites historiques des années précédentes fournissent des données sur les cultures précédemment plantées et leur emplacement. Ces informations permettent une analyse objective de l’expérience passée et des conclusions raisonnables peuvent être tirées pour la planification des cultures de la saison en cours. Cela est particulièrement important pour une rotation intelligente des cultures dans les grandes entreprises agricoles.

En utilisant les données satellitaires pour la planification de la rotation des cultures, les agriculteurs peuvent améliorer la santé des sols et réduire les risques de maladies et d’infestations de ravageurs. En alternant les cultures chaque année, les nutriments des sols sont régénérés, les maladies et les ravageurs sont mieux contrôlés et la qualité des cultures est améliorée. De plus, une rotation intelligente des cultures permet de maximiser les rendements et de réduire les coûts en évitant la monoculture, qui peut épuiser les sols et entraîner une plus grande utilisation d’intrants tels que les pesticides et les engrais.

Dépistage

Grâce à la technologie satellitaire, il est possible de repérer à distance les zones à problèmes sur le champ et de créer des tâches d’inspection via une application. En utilisant le logiciel gestion agricole les dépisteurs recevront ces tâches, effectueront le travail et enverront des rapports en ligne aux agriculteurs. Cette méthode permet aux propriétaires d’entreprises agroalimentaires d’économiser beaucoup de temps et d’argent sur la recherche de problèmes, en particulier pour les grandes surfaces.

Les logiciels agricoles modernes intègrent l’imagerie satellite pour permettre une suivi des exploitations agricoles à distance, ce qui est essentiel pour ceux qui souhaitent développer leur entreprise. En ayant toutes les données nécessaires sur tous les champs disponibles en un seul endroit pratique, les agriculteurs peuvent prendre des décisions éclairées en matière de gestion nécessaires à la réussite de leur entreprise.

Constellation EOS SAT

Le 3 janvier 2023, la société de télédétection EOS SAT a lancé avec succès son premier satellite EOS SAT-1 dans une orbite terrestre basse. Ce satellite fait partie de la première constellation de satellites pour l’agriculture. Le lancement a été effectué à l’aide de la fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement de Cap Canaveral en Floride.