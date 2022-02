Soros appelle Washington et l’UE à faire «tout ce qui est en leur pouvoir» pour soutenir l’Ukraine

Soulignant que l’Ukraine était devenue une «démocratie libérale et une société ouverte» après la chute de l’URSS, le milliardaire américano-hongrois George Soros a demandé aux pays occidentaux de tout faire pour venir en aide à Kiev.

A l’instar, entre autres, du philosophe Bernard-Henri Lévy en France, le milliardaire américano-hongrois George Soros souhaite une plus grande implication des Etats-Unis et de l’Europe en Ukraine, pour répondre à l’opération militaire russe lancée le 24 février sur le territoire.

«J’ai vu l’Ukraine se transformer d’un élément s’effondrant de l’Union soviétique en une démocratie libérale et une société ouverte», a écrit George Soros dans une série de déclarations sur son compte Twitter, le 26 février. «Il est important que l’alliance transatlantique (les Etats-Unis, le Canada, l’Union européenne et le Royaume-Uni) mais aussi d’autres nations fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir l’Ukraine en cette période de menace existentielle», a-t-il poursuivi, appelant à «se tenir aux côtés de l’Ukraine comme l’Ukraine se tient à nos côtés».

It is important that both the transatlantic alliance (the United States, Canada, the European Union, and the United Kingdom) but also other nations do whatever is in their power to support Ukraine in its time of existential threat.

— George Soros (@georgesoros) February 26, 2022