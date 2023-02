Soumission : Macron veut retirer la Légion d’honneur remise à Poutine par Chirac

En cette fin de règne de Jacques Chirac, la France et la Russie entretiennent donc des rapports cordiaux. Lors de son discours au sommet tripartite, le président français évoque même des relations bilatérales « excellentes à tous égards, notamment dans les domaines de l’énergie, des infrastructures ou de l’aéronautique ».

Jacques Chirac et Vladimir Poutine ont notamment opéré un rapprochement grâce à leur opposition commune sur la guerre en Irak en 2003. La Russie est membre du G8, ce club qui réunit les pays les plus riches de la planète, et a même organisé en 2006 le sommet du G8 de Saint-Pétersbourg. (France Info)

Avant que la France ne devienne la double vassale (le mot poli) de l’UE et des USA, elle cultivait encore son indépendance et conservait ses lettres de noblesse diplomatique. Chirac, quoi qu’on en pense, incarnait encore une certaine forme de résistance à l’Empire. Le jeune chef d’État Poutine l’admirait pour cela.

« Quand il parlait de Jacques Chirac, il l’appelait le professeur. »

En un peu plus de deux décennies, Poutine a vu passer 4 présidents français. On peut parler d’une dégradation et de la valeur de ces présidents et des rapports avec leur homologue russe. Si Macron avait reçu Poutine comme un roi à Versailles en mai 2017, il s’est aujourd’hui rangé dans le camp du pédophile Biden, la marionnette des faucons du Pentagone et des psychopathes de l’OTAN, qui cherchent à entraîner toute l’Europe dans la guerre. Et par Europe il faut comprendre le bloc EU-Russie, soit l’Europe de l’Atlantique à l’Oural de Charles de Gaulle.

Les peuples français et russe, comme le rappelle Alain Soral dans SAPTR#22, ont toujours été admiratifs l’un de l’autre et cela ne s’efface pas en un an d’ukrainophilie ou d’otanophilie. L’histoire est longue, et ce sont les tendances profondes – soit la vérité des peuples, pas des dirigeants – qui s’imposent.

Reporters pro-américains sans frontières…

France Info a beau cracher sur l’amitié franco-russe, elle perdurera, et cette officine de propagande gouvernementale, donc inféodée aux intérêts de l’Empire, passera. On notera que c’est l’émission de Daniel Schneidermann qui « balance » la remise de médaille pour le compte du pouvoir profond, et la métastase de la CIA « Reporters sans frontières » qui pousse ses habituels cris d’orfraie, dès qu’il s’agit de s’éloigner du prisme américain. Ce sont les agents non conventionnels des intérêts américains en France.

On ne s’étonnera pas, dès lors, que ce soit sous Sarkozy, le président français « NYPD » ouvertement pro-US, pro-OTAN et pro-UE, que les relations entre la France et la Russie se détériorent.

Finalement, quelle différence entre Sarkozy et RSF ? À l’époque (2004-2007), après que les USA ont fait entrer la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et les pays baltes dans l’OTAN, la déclaration de Poutine lors de la conférence de Munich sur la sécurité tape dans le mille :

« C’est une provocation qui sape la confiance mutuelle et nous pouvons légitimement nous demander contre qui cet élargissement est dirigé. »

Il ne se trompera pas. S’ensuivra, en 2008, l’opération russe en Géorgie, l’annexion de l’Ukraine par l’OTAN en 2014, et la réponse russe en 2022.

Source : egaliteetreconciliation