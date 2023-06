Sous-marin disparu: les garde-côtes estiment que l’oxygène du Titan s’épuisera vers 13h08, heure française

Selon une porte-parole des garde-côtes américains, les réserves d’oxygène à bord du sous-marin Titan devraient s’épuiser vers 13h08, heure française, ce jeudi. OceanGate Expeditions, l’entreprise propriétaire du submersible, avait initialement annoncé qu’il disposait d’un approvisionnement d’urgence en oxygène d’une durée de 96 heures.

Le Titan transporte actuellement cinq personnes à son bord, notamment un milliardaire britannique, un Français, un homme d’affaires pakistanais accompagné de son fils âgé de 19 ans, ainsi que le directeur général d’OceanGate Expeditions. La situation à bord du sous-marin devient de plus en plus critique, et une course contre la montre est engagée pour assurer la survie de l’équipage.

Les autorités maritimes et les équipes de sauvetage des garde-côtes américains travaillent sans relâche pour trouver une solution et venir en aide aux occupants du Titan. Des efforts de coordination internationale sont également en cours pour mobiliser les ressources nécessaires à cette opération de sauvetage sans précédent.

OceanGate Expeditions a déclaré qu’une panne soudaine et inexpliquée avait entraîné une diminution rapide des réserves d’oxygène à bord du sous-marin. Les détails précis de l’incident n’ont pas encore été divulgués