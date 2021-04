“Soyez prudent car certaines choses qualifiées de théories du complot sont vraies” : Edward Snowden

Russell Brand a récemment réalisé une interview avec le dénonciateur de la NSA Edward Snowden et en a publié la première partie. Dans l’interview, Snowden mentionne quelque chose qui est vrai depuis plusieurs décennies, à savoir que certaines choses, et à mon avis beaucoup de choses, qui sont qualifiées de théorie du complot sont en fait vraies. Nous devons être prudents et faire preuve d’esprit critique. Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous.

L’expression même de “théoricien du complot” a été utilisée en 1967 dans une dépêche classifiée de la CIA fournissant des instructions sur la manière de manipuler et de gérer l’opinion publique. Il semble que c’est de cette manière que l’expression a fait son chemin dans le public. Ils ont inventé l’expression et l’ont utilisée pour distinguer les dissidents des opinions officiellement établies. Le document a été publié à la suite de l’assassinat de JFK, alors que de nombreuses préoccupations étaient soulevées, préoccupations qui, indépendamment de la considération qu’elles méritaient sur la base de certaines preuves à l’époque, ont été ridiculisées.

Ridiculiser quelque chose, indépendamment des preuves qu’il contient, est devenu monnaie courante, surtout aujourd’hui. Il s’agit d’un outil de “guerre psychologique”, et il est très répandu. Un document déclassifié des archives de la CIA, sous la forme d’une lettre d’un groupe de travail de la CIA adressée au directeur de la Central Intelligence Agency de l’époque, détaille la relation étroite qui existait entre la CIA et les médias grand public et le monde universitaire. Imaginez ce qu’il en est aujourd’hui. Le document indique que le groupe de travail de la CIA “entretient désormais des relations avec les journalistes de toutes les grandes agences de presse, journaux, hebdomadaires d’information et chaînes de télévision du pays”, et que “cela nous a permis de transformer certaines histoires d’échec du renseignement en histoires de succès du renseignement, et a contribué à l’exactitude d’innombrables autres”. En outre, il explique comment l’agence a “persuadé des journalistes de reporter, de modifier, de retenir, voire de supprimer des reportages qui auraient pu nuire aux intérêts de la sécurité nationale ou mettre en péril des sources et des méthodes”.

La sécurité nationale aujourd’hui, à mon avis, est devenue un terme générique pour justifier les mesures prises, ainsi que le secret qui les entoure, mis en œuvre sous couvert de bonne volonté pour garder des informations secrètes et pour ridiculiser tout ce qui menace certains agendas gouvernementaux, corporatifs et/ou politiques. C’est pourquoi des gens comme Julian Assange, je crois, sont muselés et mis en prison. Ce sont des héros des temps modernes. Aujourd’hui, l’information est une menace, en particulier l’information qui expose les actions contraires à l’éthique et immorales des gouvernements.

L’un des meilleurs exemples de conspirations antérieures qui se sont avérées vraies est peut-être la surveillance de masse, telle qu’elle a été divulguée par Snowden et d’autres avant lui. L’exemple le plus récent serait l’existence des ovnis, un autre grand exemple serait le terrorisme sous fausse bannière. Il y en a beaucoup, et ce type de guerre psychologique et le désir de manipuler la conscience des êtres humains, qui peut également être considéré comme une “théorie du complot”, est encore une fois, en cours.