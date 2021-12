Suède : une puce implantée sous la peau, mise au point pour faire office de pass sanitaire [VIDEO]

in

« Avez-vous vu les données du vaccin Pfizer dans un rapport « Confidentiel? C’est une bombe. Pas étonnant que la FDA se soit battue pour le garder caché pendant 55 ans. En février 2021, Pfizer avait déjà reçu plus de 1 200 rapports de décès prétendument causés par le vaccin et des dizaines de milliers d’événements indésirables signalés , dont 23 […] More