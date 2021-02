Suicides, chômage, étudiants clodos : Salomon juge que le couvre-feu « fonctionne très bien »

Les confinements locaux le week-end ? « Cela fonctionne »

Quant au confinement local le week-end — inauguré samedi dans la région de Nice et autour de Dunkerque — « nous allons étudier ce que donne (cette mesure) mais nous savons, au vu de l’exemple en Guyane, que cela fonctionne », a poursuivi le DGS, estimant que « ce sont des mesures difficiles mais (qui) ont un vrai impact ».

Interrogé sur l’éventualité de mesures plus larges, Jérôme Salomon a estimé qu’outre des mesures possibles au niveau des départements, « des régions pourront aussi être concernées par des mesures plus strictes. Et si la situation s’aggrave vraiment, l’ensemble du territoire pourra être concerné ».