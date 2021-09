Ce 22 septembre dans “Touche pas à mon poste”, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs n’ont pas éludé l’un des sujets médiatiques de ces dernières heures. L’hebdomadaire Paris Match va publier en une jeudi 23 septembre un cliché d’Eric Zemmour se baignant avec sa jeune conseillère de campagne politique, Sarah Knafo.

Eric Naulleau l’ami d’Eric Zemmour est venu hier soir dans Touche pas à mon poste pour donner son avis sur la Une de Paris Match avec un gros coup de colère face à un paparazzi :

“Toutes les saloperies sont autorisées. Vous remuez la merde et c’est un sale métier que vous faites. On aimerait que vous n’existiez pas ! Vous êtes un journaliste de merde. Cette Une provoque chez moi un dégoûts. Tout est fait pour l’abattre. Zemmour à une famille, des proches, des enfants… J’espère que ça coûté très cher à ce torche cul, car c’est la seule utilité possible de cette Une.”