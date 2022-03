Sur Fox News, Tucker Carlson et Tulsi Gabbard dénoncent la présence en Ukraine de laboratoires biologiques financés par les USA. Tollé dans des médias US

Sur Fox News, mercredi, Tucker Carlson, a déclaré que les États-Unis mentaient au sujet de leur programme d’armes biologiques en Ukraine : « Des laboratoires de développement d’armes biologiques militaires financés par les États-Unis sont en cours de développement en Ukraine. C’est ce que prétendent les Russes », a déclaré Tucker Carlson.

« Que fait exactement le gouvernement étatsunien dans ces laboratoires secrets de recherche biologique ? L’Ukraine est le pays le plus pauvre d’Europe, ce n’est pas exactement un foyer de recherche biologique. Pourquoi avez-vous fait tout ce chemin pour mentir à ce sujet ? » a déclaré Tucker, en se référant à Victoria Nuland.

« Parce qu’il s’avère que nous venons de passer les deux dernières années à vivre avec le résultat d’un autre laboratoire d’armes biologiques étranger financé par les États-Unis », a déclaré Carlson.

L’ancienne représentante Tulsi Gabbard (D-HI) s’est exprimée sur le rapport selon lequel les États-Unis exploitent des laboratoires de guerre biologique en Ukraine.

Gabbard a critiqué l’administration Biden pour avoir dissimulé l’existence de ces laboratoires et s’est dite « extrêmement inquiète » si la Russie en prenait le contrôle lors de son invasion de l’Ukraine.

Elle a ajouté « les États-Unis financent des laboratoires de recherche biologique dans le monde entier, y compris en Ukraine. Ces laboratoires doivent être fermés immédiatement ».

Les réflexions de Tulsi Gabbard sur les laboratoires d’armes biologiques en Ukraine

Suite à ses propos, l’ex-représentante de la Chambre des représentants d’Hawaï, Tulsi Gabbard, a subi les foudres de médias et de politiciens. Selon eux, elle relaie la propagande russe. Forbes a pubilé un article dénonçant le fait que Tulsi Gabbard relaie des théories conspirationnistes soutenues par la Russie. Le sénateur Mitt Romney a déclaré que Gabbard répandait des « mensonges de trahison ».

Pourtant, plusieurs sources semblent attester de la présence de laboratoires biologiques confectionnant des agents pathogènes avec le financement des Etats-Unis de par le monde (voir les références plus bas, notamment le travail remarquable de la journaliste d’investigation Dilyana Gaytandzhieva).

« Les États-Unis admettent financer des laboratoires biologiques en Ukraine, avec Dilyana Gaytandzhieva Victoria Nuland, responsable du département d’État, a admis mardi que le gouvernement étatsunien finance des laboratoires biologiques en Ukraine. Mais que se passe-t-il derrière… »

Until yesterday this was « fake news » and « conspiracy theory ». Undersecretary of State Victoria Nuland just confirmed that #Ukraine has « biological research facilities », when asked if Ukraine has bioweapons. She also said US is worried Russia may get « those research materials » pic.twitter.com/xY2a7KuUCG

— Dilyana Gaytandzhieva (@dgaytandzhieva) March 9, 2022