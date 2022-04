Sur RMC, Olivier Truchot accuse le président Macron d’être méprisant envers les millions de Français

Le président a le don de se faire détester, même à deux jours de l’échéance électorale. Le journaliste Olivier Truchot a tenu à faire une mise au point ce matin du 22 avril 2022 concernant la non-venue d’Emmanuel Macron sur RMC qui devait s’expliquer sur le débat qui l’a opposé à Marine Le Pen. « Emmanuel Macron ne viendra pas sur RMC dans les Grande Gueules, ni chez Apolline ce matin. Pour la première fois, un finaliste de la présidentielle a décidé de ne pas venir s’expliquer devant des millions d’auditeurs. C’est faire preuve d’un certain mépris ! »

 

Il semble que le chef de l’État préfère jouer la carte de la sécurité et éviter certains médias télévisés. RMC, qui appartient à Patrick Drahi, ne lui est pourtant pas hostile. France Inter est-il plus soumis ? Est-ce que le président s’inquiète au point de ne plus oser trop se montrer ? Est-ce que les chiffres en haut lieu ne sont pas aussi bons que ceux délivrés au peuple ? Une chose est certaine, Macron peine à revêtir le costume de président et fuit ses responsabilités.

Source