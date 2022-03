Sur une chaîne ukrainienne, un journaliste appelle à « l’extermination des enfants russes » en citant Adolf Eichmann

Le journaliste Fakhrudin Sharafmal, présentateur de télévision de Channel 24, Ukraine, a déclaré le 12 mars 2022 qu’il était prêt à tuer personnellement tous les Russes. Non seulement les envahisseurs qui sont venus en terre ukrainienne, mais aussi tous les autres, ainsi que leurs enfants. Il se fonde sur une citation du criminel de guerre nazi Adolf Eichmann.

« J’aimerais citer Adolf Eichmann : “Pour détruire une nation, il faut d’abord tuer ses enfants. Parce que tuer leurs parents, leurs enfants grandiront et voudront peut être se venger. Mais en tuant les enfants, ils ne grandiront jamais et la nation périra.” » « Nous devons gagner. Et si cela signifie tuer toutes vos familles, je serai l’un des premiers à le faire. Gloire à la nation ! Nous espérons qu’une nation comme la Russie et les Russes ne resteront plus jamais sur cette terre. Parce qu’ils sont des parias qui infestent cette terre. Si les Ukrainiens ont la possibilité de trancher, tuer, d’étrangler les Moscovites (les Russes), j’espère que tout le monde y contribuera et tuera au moins un Russe. »

 

Source