Suspendue avoir après fait cours sans masque, cette professeur d’un collège témoigne [VIDEO]

Philippe Juvin, Michel Barnier, et Éric Ciotti se sont dit opposés à l’idée, contrairement à Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, qui n’exclueraient pas de prendre une telle mesure si la situation sanitaire l’exige. Sur ce point, ils ne sont pas tous d’accord. Lors du débat de la droite organisé ce dimanche par BFMTV et RMC, […] More