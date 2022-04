Tatiana Ventôse préfère voter « Le Pen plutôt que Macron ! »

« Je veux que Macron dégage. Je veux que ce type qui détruit tout sur son passage soit battu à plate couture. Je veux que sa clique de débiles et de salopards corrompus dégagent. Je veux que mon pays sorte de cette relation toxique avec ce fou dangereux… et s’il faut voter pour un canard pour que ce mec dégage, je voterai pour le canard et j’appellerai à voter pour le canard. »

Vous l’aurez compris — tout comme l’homme de gauche Philippe Pascot — l’icône de la gauche Tatiana Ventôse appelle à voter Marine Le Pen !