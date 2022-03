Témoignage des Ukrainiens qui accueillent les Russes comme des libérateurs

Voici une vidéo qui devrait faire réfléchir les Français sur leur soutien aux nazis ukrainiens qui maltraitent leur propre concitoyens. Des habitants du Donbass témoignent face caméra.

Soulagée par l’arrivée des soldats russes, une habitante du Donbass ne cache pas son soulagement après huit années de calvaire : « Nous avons souffert, le peuple a souffert ! Et maintenant ces gars [les Russes] sont arrivés. Ils sont polis, gentils, et on n’a pas peur. Vous comprenez, nous avions peur… »

La République populaire de Donetsk peut enfin avoir un avenir. Si pour les Français, c’est une guerre, pour les habitants de Donetsk c’est une libération : « Je n’ai pas vu mes enfants depuis huit ans, ni mes petits-enfants. Maintenant qu’ils [les Russes] viennent d’arriver, ils laissent les gens entrer, c’est plus facile. »

