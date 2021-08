Mademoiselles » misent sur leur beauté, leur élégance et surtout leur liberté de penser féminin pour raconter les rêves, souhaits des femmes et dénoncer le ressenti des parisiennes. Retour sur l’histoire de ce groupe pas comme les autres.

En tête d’affiche, deux Demoiselles sensuelles

À la tête du groupe, deux belles Mademoiselles qui n’ont pas froid aux yeux ! Intelligentes, élégantes, glamour et surtout sexy, Mademoiselle K.T et Mademoiselle L sont les leads vocaux de ce collectif hors du commun. Ayant chacune leur atout en termes de voix que dans l’apparence, l’association des deux personnalités offre un combo sans pareil. Des musiques composées par Monsieur Jacques (Jacques Ferchit) et Mister Jacky (Jacky Delance) qui font déjà l’unanimité auprès des connaisseurs.

Misant sur la diffusion en progressive de leurs tubes sur Youtube et les autres plateformes de téléchargement, The French Mademoiselles ont déjà su dompter son public aussi féminin que masculin. Le nouveau clip Dix sur Dix mêlant texte drôle, rythme et surtout mise en scène bien spécifique mérite entièrement d’être visionné en urgence pour apprécier le talent de ce groupe inédit.

Un album ultra-professionnel

Bien qu’il n’ait fait son apparition qu’il y a peu, le groupe est, depuis plusieurs mois, à pied d’œuvre pour offrir un album inédit à tous ses fans. Dénommé “Femme de Paris”, l’album produit par Thierry Wolf compte 14 tubes. Mixé à Londres grâce au savoir-faire du grand producteur de renom Roger Béchiran. Ayant déjà gagné le cœur de nombreux internautes du monde entier depuis le lancement du premier single le 6 juin ( 200 000 téléchargements), les autres morceaux ne ternissent pas à cette croissante appréciation.

Ne choisissant que des moments particuliers pour diffuser leur single comme l’ouverture du jour international de la mini-jupe et le jour du baiser, la sortie officielle de l’album reste un grand secret ! À suivre de près …