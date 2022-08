Thierry Breton recommande de vous chauffer au « mets-ta-laine »

Pour passer l’hiver sans encombres sur le plan énergétique, Bruxelles appelle aussi les ménages à faire des efforts. Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a recommandé mercredi soir de baisser un peu le chauffage l’hiver prochain.

« Je conseille vivement à tous nos compatriotes français et à nos concitoyens européens, pendant cet été, pour ceux qui ont un climatiseur, de ne pas le mettre trop fort, et puis en hiver, de baisser peut-être d’un ou deux degrés, ou trois degrés, la température », a-t-il déclaré sur BFM Business.

[…] Fin juillet, la Commission européenne a pressé les États membres de la réduire de 15 % entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023, par rapport à leur consommation moyenne au cours des cinq dernières années. Et ce, afin de faire face à la menace d’un arrêt des livraisons de gaz russe et ainsi éviter les mesures de rationnement électrique ou gazier.

« Ce n’est pas une obligation, c’est une recommandation. On verra si jamais ça doit devenir obligatoire », a tenu à souligner Thierry Breton mercredi. […]

Lire l’intégralité de l’article sur lefigaro.fr