Plus de 4,5 millions de vues, ça commençait à faire beaucoup trop pour l’application TikTok. John Stokes n’en mène pas large depuis sa chambre d’hôpital : ce jeune athlète, étudiant de 21 ans à l’Université d’État du Tennessee, a été victime d’une myocardite à cause du vaccin Pfizer.

« Je suis un étudiant-athlète de division 1 qui n’a jamais eu de problèmes de santé. J’ai reçu la deuxième dose de vaccin contre le covid mardi et, en l’espace de quatre jours, on m’a diagnostiqué une myocardite et on m’a dit que je ne pourrais probablement pas jouer ma saison senior. » « J’ai dit à mes parents que quelque chose n’allait pas et nous avons appelé le médecin […] Il m’a dit d’aller aux urgences. Ils m’ont diagnostiqué une myocardite et que cela venait du vaccin. J’ai été hospitalisé plusieurs jours. » Un cauchemar pour John Stokes qui dira ne plus pouvoir dormir la nuit tellement son cœur lui faisait mal. Bien que ce soit calmé, il ressent encore aujourd’hui des douleurs.

Comme le rapport le site Reclaim The Net, loin de se douter que l’horreur puisse continuer, TikTok décide purement et simplement de censurer la vidéo du jeune homme. Le prétexte étant que cela allait à l’encontre de la vaccination. TikTok considère les propos de John — encore sur son lit d’hôpital — comme de la désinformation. « TikTok continue de supprimer mes vidéos. J’ai lu ce qu’ils m’ont envoyé et les directives de la communauté. La seule chose à laquelle je pense, c’est qu’ils disent que je diffuse de la désinformation. »

La preuve est pourtant là :

« Donc, il n’y a pas de désinformation », a déclaré le jeune homme. « Je partage juste mon histoire. Je n’ai jamais dit de ne pas se faire vacciner ou de se faire vacciner. J’essaie seulement de partager mon histoire. J’ai rien fait de mal. Il n’y a aucune raison de continuer à retirer mes vidéos. »

Le Média en 4-4-2