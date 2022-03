Tir de missile intercontinental : la Corée du Nord prête à une «confrontation de longue durée» avec les Etats-Unis

L’agence de presse nord-coréenne KCNA a confirmé que le projectile tiré le 24 mars était un missile balistique intercontinental. Kim Jong-un a assuré que son pays était prêt à mener un combat de longue haleine contre les «impérialistes américains».

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a personnellement ordonné et supervisé le tir du plus puissant missile balistique intercontinental (ICBM) du pays, a rapporté le 25 mars l’agence de presse nord-coréenne KCNA. La Corée du Nord avait lancé la veille, pour la première fois depuis 2017, un missile «à pleine portée» qui a volé plus haut et plus loin que tous les précédents ICBM testés par ce pays doté de l’arme nucléaire. Baptisé Hwasong-17, le missile, qui serait, selon l’AFP, capable de frapper n’importe quelle partie du territoire américain, a atterri dans la zone maritime économique exclusive du Japon.

«Le missile, lancé depuis l’aéroport international de Pyongyang, a atteint une altitude maximale de 6 248,5 km et a parcouru une distance de 1 090 km pendant 4,052 secondes avant de frapper avec précision la zone prédéfinie», a précisé KCNA. Des images prises par les médias nord-coréens montrent le dirigeant, vêtu d’un blouson de cuir noir et de lunettes de soleil, marchant sur le tarmac devant un énorme missile. Sur d’autres, il applaudit et célèbre le tir avec des haut gradés en uniforme. Le site NK News a publié, outre des photos, plusieurs vidéos du lancement du missile, une «version longue» ayant également été relayée sur Twitter.

NEW: North Korea’s state-run television shows the moment the country’s military officials count down from 10 before they push what appears to be the launch button for Thursday’s ICBM.

