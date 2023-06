Titan: quand les « Simpson » évoquaient en 2006 un accident de submersible autour d’une épave

Les internautes ont exhumé une scène des Simpson qui fait penser à l’accident du Titan, le submersible touristique qui a implosé en allant explorer l’épave du Titanic.

Encore une prédiction des Simpson s! Après la disparition du submersible touristique Titan, avec cinq personnes à son bord, des internautes ont exhumé un extrait des Simpson diffusé en 2006 (saison 17 épisode 10), avec une situation un peu similaire.

On y voit Homer Simpson dans un petit sous-marin personnel, explorer une épave de navire coupé en deux, comme le Titanic. Mais sur le chemin du retour, l’engin s’égare et reste coincé sous une voûte rocheuse. La réserve d’oxygène baisse alors dangereusement…

C’est le scénario qui était encore envisagé jusqu’à jeudi en début d’après-midi, alors que l’on pensait le submersible Titan intact et coincé au fond de l’océan, et les cinq passagers s’apprêtant à mourir asphyxiés.

Il n’en fallait évidemment pas moins pour que les internautes s’extasient sur les réseaux sociaux de la prescience des scénaristes des Simpson. Ils avaient en effet imaginé dès 2000 l’élection de Donald Trump, l’invasion de l’Ukraine en 1998, et l’arrivée de Kamala Harris (sous les traits de Lisa Simpson) à la Maison Blanche en 2000.

Did The Simpsons predict the missing Titanic sub scenario in this 2006 episode? pic.twitter.com/bbvGbrMjZw

— Historic Vids (@historyinmemes) June 23, 2023