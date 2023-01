Top 10 des théories du complot qui seront validées en 2023

On a beaucoup parlé ces derniers temps du « mot de l’année ».

Certains disent que c’est « gaslighting » (détournement cognitif, ndlr), qui se trouve être un de mes mots préférés.

D’autres disent « mode gobelin », un terme bizarre lié à Kanye West et Elon Musk que les gardiens sémantiques de la gauche se sont empressés de redéfinir à partir d’un mème qui était drôle précisément parce qu’il n’avait pas de définition évidente.

Dans l’esprit des prédictions du Nouvel An, je vais affirmer avec audace qu’il pourrait en être de même pour le futur mot de l’année 2023, « théorie du complot ».

Comme « gaslighting » et « mode gobelin », c’est un terme qui a pris un nouveau sens à la lumière des événements actuels – et un que l’hégémonie de la gauche et de l’establishment a désespérément cherché à s’approprier et à armer à ses propres fins.

Mais au cours des 12 prochains mois, nous verrons les conservateurs le récupérer avec succès. En fait, les premiers adeptes ouvrent déjà la voie sur les médias sociaux.

Elon Musk "To be totally frank, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true." pic.twitter.com/zBDY3AcrRq

"If the Chinese military unleashed a deadly manufactured flu virus on the world, Joe Biden would blame you for it! And actually, he did!" – @TuckerCarlson

Dr. Leana Wen Now Admits ‘Pandemic of the Unvaccinated’ Was a Total Lie pic.twitter.com/8AkB1AJ86a

— Red Voice Media (@redvoicenews) December 25, 2022