Touchdown ! Le rover Perseverance a réussi son atterrissage sur la planète Mars

Lancé le 30 juillet dernier, le nouvel astromobile de la Nasa s’est posé avec succès sur la planète rouge au terme de 7 minutes de terreur.

Hier un peu avant 22 heures et après presque sept mois de croisière spatiale, le rover Perseverance s’est posé sans encombre sur la planète rouge dont il a très vite envoyé de premiers clichés.

And another look behind me. Welcome to Jezero Crater. #CountdownToMars pic.twitter.com/dbU3dhm6VZ

