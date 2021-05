L’humoriste Trevor Noah s’est emporté contre les autorités sanitaires américaines qui insistent sur le fait que les personnes ayant reçu le vaccin seront toujours soumises aux restrictions du COVID-19.

Le CDC a récemment publié de nouvelles directives indiquant que même les personnes vaccinées doivent continuer à porter les masques et à pratiquer la distanciation sociale.

« Ce qui est vraiment frustrant… c’est qu’ils ont passé des mois, ils ont passé 5 mois à nous dire – ‘oh, faites-vous vacciner et tout sera fini’ – et je me disais ‘super, je vais faire les quatre vaccins si ça veut dire que je vais retrouver ma vie d’avant' », a déclaré Trevor Noah.

« Mais maintenant, ils publient un tableau qui dit que même si on est vacciné, on ne peut plus faire que deux choses sans masque – deux ! »

« Les gars, c’est quoi ce bordel ? La merde que vous racontez aux gens est incohérente. Vous nous dites que ces nouveaux vaccins sont efficaces à 95% et qu’ils arrêteront le coronavirus, mais qu’on ne peut toujours rien faire sans porter de masque – c’est quoi ? »

The penny may have finally dropped for this monumental dipshit. pic.twitter.com/l8VJCPV5SI — Gar🐝 J👀man (@Gee2TheAitch) May 6, 2021

« Est-ce l’un des vaccins les plus efficaces au monde ou est-ce qu’il ne fonctionne pas ? Ce n’est pas un message clair, surtout si vous essayez désespérément de convaincre les gens de se faire vacciner. »

Apparemment, Trevor Noah n’a pas reçu le mémo selon lequel la « nouvelle normalité » signifie continuer à être soumis à des restrictions pédantes même si vous vous êtes déjà servilement conformé à toutes les exigences précédentes.

L’élite scientifique ne se soucie pas vraiment d’encourager davantage de personnes à se faire vacciner, elle cherche simplement à justifier la discrimination à l’encontre de ceux qui refusent de le faire.

Par ailleurs, l’animateur de Comedy Central a également suggéré que les médias ne devraient pas faire état des effets secondaires indésirables des vaccins.

« Les médias adorent publier des histoires sur les quelques personnes qui ont des réactions indésirables au vaccin. Un homme a été vacciné, son pied est douloureux. Oh, la femme s’est fait vacciner, maintenant elle a oublié que c’était jeudi’. Parce que même si ces cas ne représentent qu’une infime minorité, ce sont les histoires que les gens veulent le plus entendre, n’est-ce pas ? » a-t-il déclaré.

Source : summit.news

