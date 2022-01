Triplement vacciné, Justin Trudeau positif au Covid-19

Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé le 31 janvier sur son compte Twitter avoir été testé positif au Covid-19. Il avait récemment reçu une 3e dose de vaccin.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé le 31 janvier avoir été testé positif au Covid-19 sans toutefois présenter de symptômes graves. «Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique», a twitté le chef du gouvernement canadien, qui avait récemment reçu sa troisième dose vaccinale.

“This morning, I tested positive for COVID-19.

Now go get vaccinated and boosted, because that’s exactly what I did and I still got the virus.”

Does no one else realize how weird all of these messages are?

— Amy Tarkanian (@MrsT106) January 31, 2022