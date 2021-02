Trump donne sa première interview après avoir quitté la Maison Blanche: “Biden est mentalement absent”

in

Les employés du Vatican qui refusent d’être vaccinés contre le coronavirus risquent des sanctions allant jusqu’au licenciement, selon un décret rendu public ce jeudi par l’Etat de la Cité du Vatican, qui emploie environ 5.000 personnes. Un employé ne présentant pas de contre-indications médicales avérées et refusant l’administration d’un vaccin contre le Covid-19 risque « des conséquences plus ou moins importantes pouvant […] More