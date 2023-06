Twitter: Elon Musk évoque des sanctions contre ceux qui utilisent le mot « cisgenre »

Le propriétaire de la plateforme explique que Twitter considère désormais le terme comme une insulte.

Pourra-t-on voir son compte Twitter bloqué en raison de la simple utilisation du terme « cisgenre »? Ce mot, qui désigne « une personne dont l’identité de genre correspond au sexe qui lui a été assigné à la naissance (par opposition à transgenre) » selon le Petit Robert, semble ne pas plaire à Elon Musk, le propriétaire du réseau social.

Yesterday, after posting a Tweet saying that I reject the word ‘cis’ and don’t wish to be called it, I receive a slew of messages from trans activists calling me “cissy” and telling me that I am ‘cis’ “whether or not I like it”.

Just imagine if the roles were reversed.

— James Esses (@JamesEsses) June 20, 2023