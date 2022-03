Ukraine : 68 % des Français pensent que l’OTAN a « une part de responsabilité dans la guerre »

Un sondage Harris s’est intéressé au regard porté par les Français sur la guerre en Ukraine, menée par la Russie. Face au matraquage médiatique, on ne s’étonnera pas que les gens interrogés soient majoritairement intéressés par cette actualité brûlante, et bien sûr pleinement solidaires du peuple ukrainien. Sous-entendu, du peuple ukrainien sous les bombes russes. Ils auraient peut-être été aussi solidaires des Ukrainiens russophones de l’est du pays bombardés huit ans durant par leur propre gouvernement, s’ils avaient été au courant des événements.

On ne s’étonnera pas non plus que la plupart considèrent que Vladimir Poutine porte une part de responsabilité dans le conflit, et qu’il est dangereux. En revanche, pour beaucoup les responsabilités sont partagées, puisque 68 % des sondés estiment que l’OTAN elle aussi est partiellement responsable de ce qu’il se passe actuellement aux frontières de la Russie.

Question : « Selon vous, chacun des acteurs suivants a-t-il ou non une part de responsabilité dans la guerre actuelle ? »

Si la responsabilité de Poutine est évidente pour la plupart indépendamment de l’orientation politique, il n’en est pas de même pour l’OTAN, sans surprise pointée du doigt par la gauche (LFI et EELV en tête), mais aussi par ceux qui rêvent de voir Zemmour président. Les sympathisant du RN pas très clairvoyants…

Les sondés sont pour des sanctions, très majoritairement, mais y sont de moins en moins favorables à mesure qu’elles deviennent bellicistes. Ils sont donc pour des sanctions économiques, sans penser qu’elles seront suffisantes, et majoritairement contre une intervention armée des Occidentaux.

Ils jugent globalement les candidats à la présidentielle pas du tout à la hauteur de la situation !

En revanche, ils sont 58 % à considérer que Macron se montre à la hauteur, selon un schéma classique lors des conflits (mais la France n’est pas en guerre). Ils sont même 93 % dans son électorat, mais là on a affaire à des irrécupérables…

