Le très médiatique écrivain français a rencontré et apporté son soutien à Maxim Marchenko, qui a pendant deux ans commandé le bataillon de volontaires ukrainiens Aïdar, accusé de crimes de guerre dans le Donbass par Amnesty International.

Le 15 mars, l’écrivain français Bernard-Henri Lévy a revendiqué s’être affiché avec Maxim Marchenko, actuel gouverneur de la région d’Odessa. Ce dernier a dirigé pendant deux ans le bataillon Aïdar, une unité militaire ukrainienne accusée d’avoir commis des crimes de guerre dans le Donbass.

Dans une publication sur Twitter accompagnée de plusieurs hashtags – l’un d’eux signifiant «dénazifier Poutine» – Bernard-Henri Lévy s’est exprimé en ces termes : «Oui, bien sûr, je suis avec le gouverneur Maxim Marchenko. Un homme courageux. Je l’ai rencontré dans les tranchées du Donbass, où il combattait les chiens de guerre de Poutine qui attaquaient l’Ukraine. Aujourd’hui, il défend Odessa. Donc l’Europe et les valeurs démocratiques».

Yes, of course, I am with Governor Maxim #Marchenko . Brave man. I met him in the trenches of #Donbass, where he fought #Putin’s war dogs attacking #Ukraine. Today, he defends #Odessa. Therefore Europe and democratic values. #StandWithUkraine #zelenskyyua #DenazifyPutin pic.twitter.com/KgGNPYU50P

— Bernard-Henri Lévy (@BHL) March 15, 2022