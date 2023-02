Ukraine : Joe Biden en visite surprise à Kiev

À l’approche du premier anniversaire de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie, le président américain Joe Biden effectue une visite surprise à Kiev.

Il a annoncé que de nouvelles sanctions seraient prises cette semaine contre la Russie et que les « États-Unis resteront aux cotés » de l’Ukraine « aussi longtemps que nécessaire ».

Nouvelle aide, nouvelles sanctions…

⚡️Biden and Zelensky walking around Kyiv during the alarm pic.twitter.com/8ucgshisbq

— War Monitor (@WarMonitors) February 20, 2023