Ukraine : Vladimir Poutine met en garde Emmanuel Macron lors d’un échange téléphonique

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue français Emmanuel Macron se sont à nouveau parlé par téléphone au sujet de l’Ukraine. Ils ont notamment évoqué la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia.

Selon un communiqué du Kremlin, cité par l’agence Tass, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron se sont à nouveau entretenus par téléphone de la situation sécuritaire en Ukraine, ce dimanche 11 septembre 2022.

À cette occasion, le président russe aurait attiré l’attention sur des « attaques régulières ukrainiennes contre les sites de la centrale de Zaporijjia, y compris le dépôt des déchets radioactifs », d’après le Kremlin. Il a mis en garde le président français sur une situation « qui pourrait aboutir à des conséquences catastrophiques ».

De son côté, Emmanuel Macron a affirmé à Vladimir Poutine que c’était « l’occupation russe la cause des risques pesant sur la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia » et il lui a demandé d’en retirer les « armes lourdes et légères », a annoncé l’Elysée.

