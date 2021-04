Un analyste russe prévient qu’une guerre mondiale pourrait éclater en Ukraine

Une guerre européenne, voire mondiale, pourrait éclater en Ukraine après que la Russie a envoyé 4 000 soldats à la frontière contestée avec son voisin, avertit un analyste militaire russe indépendant.

Cette mise en garde intervient alors que des images diffusées sur les médias sociaux montrent des mouvements militaires russes présumés de grande ampleur dans des régions proches de l’est de l’Ukraine tenu par les rebelles et de la Crimée annexée.

Alors que la tension monte en flèche, l’analyste Pavel Felgenhauer, 69 ans, a déclaré qu’il fallait désormais un « psychanalyste » pour déterminer les intentions de la Russie en Ukraine, mais a prévenu que les événements pourraient déboucher sur « une guerre dans un mois ».

L’Occident s’est alarmé des mouvements de troupes et de forces de Moscou, et M. Felgenhauer estime qu’il a raison de s’inquiéter, car de nouvelles images semblent montrer des mouvements militaires dans les régions russes de Voronezh, Rostov et Krasnodar, ainsi que sur les principaux axes ferroviaires.

La crise a le potentiel de dégénérer en une guerre paneuropéenne, voire mondiale », a averti M. Felgenhauer dans une interview accordée au média Rosbalt en Russie.

Mais pour l’instant, c’est un potentiel. Cela se produira-t-il ou non ? Attendons et voyons. En Occident, ils ne savent pas quoi faire à ce sujet ».

Another #Russia:n artillery unit on rails. This time around StPb.

2S3 152mm SPG, with supplies, fuel, IMR-2 combat engineer vehicle and a wheeled crane I can quite ID. pic.twitter.com/xsCWsf7le6 — Petri Mäkelä (@pmakela1) April 2, 2021

Le Kremlin a déclaré plus tôt jeudi que les récents mouvements de troupes et de matériel militaire russes près des frontières avec l’Ukraine visaient à assurer la sécurité de Moscou et ne constituent pas de menaces.

